Мужчина порезал юношу на Невском проспекте

Вечером в субботу мужчина, вооруженный ножом, напал на молодого человека в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили в Главном управлении МВД по городу, нападение произошло на Невском проспекте из-за внезапно вспыхнувшей неприязни, пишет ТАСС. Нападавший был пьян и ударил свою спутницу. Восемнадцатилетний молодой человек сделал ему замечание.

Полицейские задержали подозреваемого. Юноша ранен в бедро и находится в больнице в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.