Украинские силовики за сутки семь раз нарушили перемирие, сообщили в ДНР

Украинские военные за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Данные опубликованы в ежедневной сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило семь раз", — сообщается в документе. В нем уточняется, что общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 96 единиц.

Украинские военные использовали крупнокалиберное стрелковое оружие, минометы и гранатометы, что является нарушением Минских соглашений и договоренностей о перемирии.

Снаряды были выпущены по Горловскому, Донецкому и Мариупольскому направлениям. В зону обстрела попали Горловка (в том числе шахта им. Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Безыменное.

Жертв среди мирного населения и повреждений жилищ на данный момент не зафиксировано.

С 1 июля 2018 года, согласно достигнутой Минской контактной группой договоренности, действует так называемое "хлебное перемирие" — режим прекращения огня, который позволит аграриям вырастить и собрать урожай. Однако обстрелы территории самопровозглашенной республики продолжаются.