Аэропорт Руасси за плату возвращает пассажирам конфискованные у них предметы

Пассажирам парижского аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль предложена новая услуга по возврату изъятых при досмотре вещей. Вещи можно будет получить обратно за дополнительную плату, сообщает газета Le Figaro.

Через крупнейшие терминалы Руасси 2E и 2F в сутки проходит до 100 тысяч пассажиров.

Сервис Tripperty позволит оставить конфискованные вещи на временное хранение в аэропорту. На изъятые предметы наклеивается индивидуальный номер и их можно забрать по прилету обратно. Также возможен вариант почтовой отправки по любому указанному пассажиром адресу в любую точку мира.

Чаще всего у пассажиров конфискуют жидкости в упаковке более 100 миллилитров. Нередко жертвой этого запрета становятся дорогостоящие духи в подарочной упаковке. На втором месте — колющие и режущие предметы, ножи и топоры, включая сувенирные и охотничьи. Встречается и экзотика: наручники и гантели, а также металлические кейсы. Сотрудники аэропорта вынуждены изымать запрещенный к провозу багаж у 13% пассажиров, а это тонны товаров и личных вещей.

В прошлом году общая масса изъятого в парижском аэропорту составила 14 тонн. Все вещи были уничтожены на таможне, как того требует закон. Жалобы и обращения пассажиров, требовавших изменить ситуацию, заставили руководство аэропорта создать новый сервис. После тестового запуска сервиса, разработанного Управлением парижских аэропортов (ADP) и государственной почтовой компанией La Poste, от пассажиров поступила массу благодарных откликов, довольных тем, что им не пришлось расстаться с дорогостоящей покупкой, подарком или памятной вещью. Ожидается, что в ближайшее время услуга будет распространена на все терминалы аэропорта.