Террористы казнили студента-заложника, захваченного в Сирии

Террористы из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) казнили одного из заложников, захваченных на юге Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на ливийские СМИ.

Захват порядка 50 заложников произошел 25 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в 90 километрах от сирийской столицы. В руках террористов оказались 17 мужчин и около 30 женщин и детей. Расправа учинена над 19-летним студентом.

Ранее боевики требовали от командования вооруженных сил Сирии прекращения вооруженной операции на северо-востоке Эс-Сувейды, а также предоставить им безопасный проход в Сирийскую пустыню. В Дамаске на переговоры с террористами не согласились.

К операции по освобождению заложников подключились дружина народного ополчения и авиация.