Президент и премьер поздравили российских железнодорожников

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днём железнодорожника. В поздравлении на сайте Кремля президент отметил успехи российских железнодорожников. Путин привел в пример открытие маршрута Журавка — Миллерово, введенного в эксплуатацию на год раньше срока. Глава государства напомнил об особой роли сети железных дорог в обеспечении транспортной связи между регионами страны. "Важно отметить, что за счёт внедрения инновационных технологий планомерно повышается производительность труда, эффективность работы комплекса в целом", — сказано в тексте поздравления.

В свою очередь, председатель правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул важность железных дорог как связующего звено между россиянами. Медведев поблагодарил сотни тысяч железнодорожников за труд, особо отметив тех, кто встречает профессиональный праздник на рабочем месте. "Благодаря вам железные дороги не останавливаются ни на секунду", — подчеркнул премьер.