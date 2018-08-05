Преподаватель ВШЭ обвинил московских полицейских в издевательстве и унижении

Преподаватель НИУ Высшая школа экономики Владимир Бродский рассказал в социальной сети Facebook о произволе московских полицейских. По словам Бродского, вечером третьего августа у Ярославского вокзала его задержали трое полицейских в штатском якобы для проверки документов.

Бродского отвели в отделение и заперли в подвале. Как пишет преподаватель ВШЭ, сотрудники полиции заставили его снять всю одежду, выражались нецензурно и запугивали. Задержанному приказали опустошить карманы без присутствия понятых.

Не найдя ничего запрещенного, полицейские выпустили Бродского. Сочтя себя пострадавшим от произвола, Бродский позвонил на горячую линию МВД. В пресс-службе Управления на транспорте МВД сообщили, что по заявлению гражданина проводится служебная проверка.