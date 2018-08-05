Столкновение четырех авто на трассе Екатеринбург – Челябинск попало на видео

Регистратор запечатлел столкновение четырех автомобилей, произошедшее в субботу, 4 августа, на федеральной трассе М-5 "Урал".

По версии одного из участников ДТП, водитель легковушки Toyota "стоял или очень медленно ехал в левом ряду". Другие автомобилисты не сумели своевременно скорректировать траектории своего движения и удержать безопасную дистанцию.

В итоге в аварию попали Renault Duster, Toyota Corolla, Land Rover и Ford Kuga.

По данным СМИ, единственным, кто серьезно пострадал в результате инцидента оказалась 32-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении в Ford Kuga. Сообщается, что ее госпитализировали с переломом позвоночника.