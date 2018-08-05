Макфол прокомментировал устройство Сигала в российский МИД

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал назначение голливудского актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

"Это будет интересно", — написал в своем Twitter Майкл Макфол, комментируя решение о назначении Сигала на пост в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в другом твите Макфол прокомментировал эту новость всего одним словом — desperate ("отчаянный, безнадежный"). Что конкретно имелось в виду, политик не пояснил.

В задачи Стивена Сигала в должности спецпредставителя МИДа России входит "содействие развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере". Это взаимодействие в сфере культуры и искусства.

Должность Сигала не предполагает выплату зарплаты и считается общественно-политической, пояснили в МИДе РФ.