Макфол прокомментировал устройство Сигала в российский МИД
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал назначение голливудского актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.
"Это будет интересно", — написал в своем Twitter Майкл Макфол, комментируя решение о назначении Сигала на пост в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в другом твите Макфол прокомментировал эту новость всего одним словом — desperate ("отчаянный, безнадежный"). Что конкретно имелось в виду, политик не пояснил.
В задачи Стивена Сигала в должности спецпредставителя МИДа России входит "содействие развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере". Это взаимодействие в сфере культуры и искусства.
Должность Сигала не предполагает выплату зарплаты и считается общественно-политической, пояснили в МИДе РФ.
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