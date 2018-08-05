Нарушитель ПДД перевернулся через крышу после аварии в Великом Новгороде. Видео

Вечером в субботу, 4 августа, на пересечении улиц Черняховского и Новолучанской в Великом Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие – инцидент попал в объектив регистратора, установленного в салоне машины одного из участников аварии.

Судя по кадрам, автомобиль Hyundai автора ролика двигался по главной дороге. Наперерез ему выскочил кроссовер Kia, тут же получивший сильный удар в "борт".

После столкновения протараненное транспортное средство перевернулось через крышу и завалилось на бок, остановившись в таком положении.

По утверждению местных СМИ, водитель Kia не пострадал, а его оппонента, находившегося за рулем Hyundai, с места аварии увезла бригада скорой медицинской помощи.