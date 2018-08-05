Полиция и прокуратура разберутся в произошедшем с Бродским

В полиции началась проверка инцидента с задержанием преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Проводится проверка появившейся информации о "незаконном задержании и унижении" преподавателя Высшей школы экономики на Ярославском вокзале в Москве", — цитирует РИА Новости пресс-службу окружного управления на транспорте МВД РФ.

Ранее появилось сообщение о задержании на Ярославском вокзале преподавателя ВШЭ Владимира Бродского. На своей странице в Facebook Бродский рассказал о ситуации и описал действия сотрудников полиции. Из рассказа Бродского следует, что накануне вечером он был задержан тремя сотрудниками полиции и препровожден в отделение якобы для проверки документов. Однако вместо этого Бродского отвели в подвальное помещение и подвергли унизительному досмотру с раздеванием. Вернувшись домой, Бродский позвонил по телефону "горячей линии".

Проверка инцидента поручена Московско-Ярославскому транспортному прокурору, ее ход контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой. В ведомстве заверили, что в случае подтверждения противоправных действий со стороны сотрудников, они будут привлечены к ответственности.