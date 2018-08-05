"Локомотив" открыл сезон праздником для болельщиков

В субботу, 4 августа, на московском стадионе "РЖД Арена" состоялось столичное дерби. "Локомотив" принимал "Спартак". Сам матч не подарил болельщикам ярких эмоций и завершился со счетом 0:0. Однако атмосфера футбольного праздника должна была понравиться всем гостям.

Чемпионат мира по футболу остался в истории, но руководство железнодорожников решило продлить удовольствие и отныне создавать праздничное настроение для болельщиков перед домашними матчами любимой команды. Проект клуба под названием Lokoshow будет сопровождать каждую домашнюю игру железнодорожников в новом сезоне.

Как рассказали журналистам директор по маркетингу и коммуникациям "Локомотива" Алексей Смертин и коммерческий директор Игорь Смирнов, основной целью клуба является привлечение новой публики. Московский клуб старается показать, что ходить на футбол сейчас становится весело, увлекательно и абсолютно безопасно. А развлечение перед самим матчем могут найти для себя и маленькие гости праздника, и их родители. Например, они могут поучаствовать в различных конкурсах, сделать аквагрим с цветами любимой команды, посетить тематические фотозоны, а также подкрепиться на площадках стритфуда.

За полтора часа до матча со "Спартаком" на площади перед стадионом 50 участников проекта "Симфоническое КИНО" вместе с гитаристом Юрием Каспаряном исполнили бессмертные хиты Виктора Цоя в симфонической обработке. К сожалению, из-за сильнейшего ливня музыкантам пришлось сократить программу и уйти со сцены, чтобы уберечь инструменты. Но даже нескольких композиций хватило, чтобы насладиться прекрасной музыкой.

Игорь Смирнов отметил, что "Локомотив" не собирается замыкаться на одном музыкальном направлении. И перед следующим домашним матчем железнодорожников, который состоится 26 августа, болельщиков будет разогревать панк-группа "Тараканы!".

Да, чемпионат мира закончился. Однако хочется верить, что теперь футбол в России – это не только пинание по мячу 22 игроками, но и культурное событие, на которое можно прийти всей семьей.