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5 августа 201812:32

Водитель, выехавший на красный, перевернул джип на Варшавском шоссе в Москве. Видео

Youtube/Lisov Studio

Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению двух транспортных средств, произошедшему, по утверждению автора ролика, в минувший четверг, 2 августа, на Варшавском шоссе.

 

Сразу две машины "стартовали" со светофора в тот момент, когда еще горел красный свет. Водитель автомобиля Ford своевременно заметил свою оплошность и остановился.

Другой участник движения на Opel Vectra выехал на перекресток и врезался во внедорожник Chevrolet. После ДТП протараненный автомобиль перевернулся.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

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