Водитель, выехавший на красный, перевернул джип на Варшавском шоссе в Москве. Видео

Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению двух транспортных средств, произошедшему, по утверждению автора ролика, в минувший четверг, 2 августа, на Варшавском шоссе.

Сразу две машины "стартовали" со светофора в тот момент, когда еще горел красный свет. Водитель автомобиля Ford своевременно заметил свою оплошность и остановился.

Другой участник движения на Opel Vectra выехал на перекресток и врезался во внедорожник Chevrolet. После ДТП протараненный автомобиль перевернулся.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось.