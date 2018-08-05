Церковь призвала священников не быть троллями

Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выпустил памятку для священнослужителей на тему того, как вести видеоблоги, текст документа опубликован на сайте отдела.

Документ состоит из пяти разделов и рассматривает основные аспекты ведения видеоблога православным священником. Рекомендации составлены группой авторов, в числе которых известные православные священники, ведущие блоги: иерей Святослав Шевченко, протоиерей Андрей Федосов, иеромонах Макарий и другие.

Со ссылкой на Евангелие от Марка Синодальный отдел советует: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари". В качестве площадок, ставших альтернативой традиционным СМИ, перечисляются социальные сети, блоговые платформы, мессенджеры, видеохостинги "и другие интернет-ресурсы".

Ведение видеоблогов можно считать новым видом апостольства, однако священникам-блогерам не стоит забывать и о высокой степени ответственности "перед Церковью и перед Богом" при создании контента и во время общения с пользователями. Так, не стоит увлекаться погоней за лайками, создавая хайп, и использовать провокационные кликбейтовые заголовки. Троллинг также под запретом.

Непростая тема монетизации контента также освещена в рекомендациях Синодального отдела. Привлечение денег посредством блогов не считается грехом, так как средства пойдут на развитие, приобретение аппаратуры и программ. Дополнительный заработок с помощью блогов также приветствуется. В подтверждение приводится евангельская цитата: "трудящийся достоин пропитания".

К выбору контента священники обязаны подходить внимательно, чтобы не вызвать политические или этнические споры у православных пользователей. С особенной осторожностью православным блогерам следует выбирать темы, которые могут вызвать церковный раскол: "Это грех, который, по слову святителя Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью".

Ранее в РПЦ заявили о запуске интернет-проект "Батюшка-блогер". К ведению блогов планировалось привлекать "удивительных священников": батюшки-близнецы, батюшки-байкеры, батюшки-пауэрлифтеры и даже батюшка-рэпер.