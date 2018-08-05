Дмитрий Бивол: мне очень интересен бой с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что ему интересен бой с Элейдером Альваресом. Россиянин добавил, что он хотел бы объединить пояса по версиям WBA и WBO.

В ночь на 5 августа Бивол в третий раз защитил титул WBA в бою с Айзеком Чилембой. Альварес в свою очередь нокаутировал другого россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него пояс WBO.

"Мне очень интересен бой с Альваресом, — заявил Бивол, которого цитирует РИА Новости. — Я бы хотел объединить пояса в бою с ним".

Отметим, что 27-летний Бивол и 34-летний Альварес не имеют поражений в профессиональной карьере.