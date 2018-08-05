Очевидцы публикуют кадры горящего мотосалона в Подмосковье

В воскресенье, 5 августа, в Подмосковных Котельниках по адресу Коммерческий проезд, дом 6, загорелось задние, где расположен мотосалон и магазин лодочных моторов, сообщает РИА Новости, со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Известно, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пожару присвоен повышенный второй ранг. В тушении задействовано 19 единиц техники и 64 человека.

По данным экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.