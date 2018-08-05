Россия осудила покушение на Мадуро

В МИД РФ решительно осудили попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 августа, в результате которой пострадали 7 человек.

Москва заявила, что не приемлет террористические методы борьбы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране и настаивает на урегулировании разногласий мирным путем.

Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Покушение на Мадуро было совершено во время его публичного выступления на военном параде: взорвались несколько дронов. Несколько человек задержаны.

По его мнению Мадуро, за покушением стоят правые силы Венесуэлы, а также президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Колумбия это отвергает, передает "Интерфакс".