Путин напомнил об отваге освободителей Орла и Белгорода

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Орла и Белгорода с 75-летием освобождения этих городов от немецко-фашистских захватчиков. Телеграммы, адресованные жителям Орла и области, а также жителям Белгорода и области, опубликованы в воскресенье на сайте Кремля.

Освобождение этих городов глава государства назвал "триумфом Красной Армии", "воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев".

По мнению Путина, освободители Орла и Белгорода совершили беспримерный подвиг, в честь которого в Москве прогремел первый, незабываемый салют.

"Бои за Орел во многом предопределили исход Курской битвы, стали важным этапом на пути к Великой Победе", — говорится в телеграмме Путина.

Российский лидер напомнил, что освобождению Белгорода 5 августа 1943 года предшествовали жесточайшие, затяжные бои. Советские войска "сделали еще один шаг к Великой Победе", подчеркнул президент.

В этот праздничный день искренние слова благодарности Путин адресовал ветеранам. Президент пожелал им здоровья, успехов, мира и благополучия. Он также напомнил, что Орел и Белгород являются Городами воинской славы.