Тело девочки, унесенной рекой в Сочи, нашли в море

Тело четырехлетней девочки, унесенной в Черное море 3 августа, обнаружили спасатели.

"Тело девочки обнаружено в море в 500 метрах от берега", — приводит агентство "Интерфакс" сообщение пресс-службы регионального МЧС России. Тело ребенка было обнаружено близ пляжа поселка "73-й километр" между Сочи и Дагомысом, уточнили спасатели.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — пострадали при переходе вброд реки Пластунки. Женщина сумела выбраться самостоятельно, мужчину позднее обнаружили спасатели с черепно-мозговой травмой. Поиски детей, которых бурное течение реки унесло в Черное море, велись с пятницы. В поисковой операции использовались вертолеты, беспилотники, семь судов, к поиску привлечены 400 человек: сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Тело девочки обнаружили в воде у пляжа. Тело брата девочки было найдено накануне в море.

Также в пятницу потоками дождя был унесен в море еще один ребенок. Гибель семилетнего мальчика случайно снял один из туристов. Мальчик шел с бабушкой в Лазаревском районе Сочи и упал в ливневую канаву, не закрытую решеткой. Ни бабушка, ни очевидцы не смогли спасти ребенка, и его унесло в море потоками воды. Тело ребенка позднее обнаружили спасатели недалеко от берега в море. Сегодня отец погибшего мальчика и его бабушка, которая уже выписана из больницы, увезут тело ребенка в Татарстан.

Сотрудники мэрии Сочи, комментарии которых приводит ТАСС, объясняют, что закрыть ливневые канавы решетками не представляется возможным из-за особенностей конструкции.

Открытые ливневые каналы в горной части Лазаревского района Сочи являются единственным способом не допустить подтопления домов во время осадков.

Каналы проложены в 60-х годах прошлого века и сконструированы как траншеи открытого типа. Они проходят практически по каждой улице поселка и выводят потоки воды в море. Если каналы накрыть решетками, то ливневые потоки могут их сорвать, а это создаст прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Для обеспечения безопасного перемещения людей во время ливней тротуар прокладывался только по одной стороне улицы, на противоположной размещался ливневой канал. Ребенок шел не по тротуару, упал в канал и не справился с потоком, поясняют в городской администрации причину трагедии.