МЧС отреагировало на видео с падением небесных тел в Югре

У ГУ МЧС России по ХМАО нет информации, что падение небесных тел привело к каким-то последствиям. Люди только видели что-то в небе, что именно – неизвестно.

Ранее пользователь PilatN опубликовал видео от 4 августа, где было видно падение небесных тел – крупного светящегося шара с характерным для метеоритов хвостом н нескольких мелких. В группе "Это Юганск, детка! Нефтеганск" видео набрало 12 тысяч просмотров, передает ТАСС.