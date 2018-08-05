Более сотни россиян застряли в Болгарии из-за ЧП с "Боингом"

Более 100 российских туристов готовятся провести предстоящую ночь в болгарском аэропорту Варны — они должны были вылететь в Москву, но рейс задерживается из-за поломки самолета.

Как сообщает РИА Новости, россияне должны были вылететь чартерным рейсом авиакомпании Bulgaria Air в 7:50 по московскому времени в воскресенье, однако вылет был отложен, поскольку самолет Boeing 737-300 оказался неисправным. По данным на середину дня, рейс задерживается на 11 часов.

Согласно сообщению на информационном стенде авиакомпании, запчасти, необходимые для ремонта, будут доставлены из аэропорта Софии в ближайшее время.

Пассажиры, между тем, успели пройти регистрацию на рейс, паспортный контроль и совершить покупки в магазинах беспошлинной торговли. Однако после этого сотрудники аэропорта забрали у них посадочные талоны и попросили людей вернуться в вестибюль. Подавляющее большинство пассажиров задержанного рейса — российские туристы, которые возвращаются в Москву после летнего отдыха.

В начале июля российские туристы — пассажиры авиакомпании Bulgaria Air — ждали в болгарских аэропортах своих рейсов по три дня.