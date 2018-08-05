Зеедорф и Клюйверт стали тренерами сборной Камеруна

Известные в прошлом голландский футболисты Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт приняли предложение тренировать сборную Камеруна по футболу. Главным тренером будет Зеедорф, Клюйверт – его помощником.

Сборная Камеруна не смогла отобраться на чемпионат мира в России, после чего с поста главного тренера был уволен бельгиец Уго Брос. Ранее Зеедорф возглавлял итальянский "Милан", китайский "Шэньчжэнь" и испанский "Депортиво".