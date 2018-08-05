Сгорели трое детей и жена: мужчина успел вытащить из огня лишь сына

Глава многодетной семьи сумел спасти во время пожара только одного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России.

Жилой дом на две квартиры в поселке Новорозино на западе Новосибирской области загорелся в воскресенье рано утром.

Почувствовав запах дыма, мужчина выбрался из дома через окно и вынес младшего ребенка. Но когда попытался вернуться и спасти жену и еще троих детей, было уже поздно — войти в дом не получилось из-за сильного огня. Семью из горящего помещения удалось вывести соседям, но от полученных ожогов и от воздействия продуктов горения они скончались на месте. Мужчина и выживший ребенок с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в больницу для оказания помощи, за их жизнь борются врачи.

Пожарные оперативно прибыли на вызов, однако к их приезду уже полыхала крыша. Пожар был потушен через шесть минут, жильцы второй квартиры не пострадали.

По факту гибели на пожаре четверых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работает следственная бригада, уточняются причины трагедии.