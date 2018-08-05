В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой с 17 пассажирами

Из Швейцарии приходят сообщения о крушении в горах самолета времен второй мировой войны, передает канал "Россия 24". В ряде СМИ со ссылкой на полицию утверждают, что на борту были 17 пассажиров и экипаж из трех человек. По предварительным данным, все они погибли.

Военно-транспортный самолет "Юнкерс-52" был построен в 1939 году. Его много лет использовали для прогулок и перевозки туристов.