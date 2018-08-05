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5 августа 201815:22

Директор оружейного НИИ убит в Сирии

Global Look Press

В окрестностях сирийского города Хама подорван автомобиль директора научно-исследовательского центра в городе Масьяф Азиза Исбера. Находившийся в машине глава центра погиб, скончался также водитель автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Научно-исследовательский центр в Масьяфе, которым руководил погибший, специализируется на разработках оружия. По информации "Интерфакса", который ссылается на американские источники, центр занимался производством отравляющего вещества зарин. Однако сирийские власти утверждения о производстве химоружия в стране опровергают.

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