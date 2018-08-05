Опубликовано видео с места ДТП на Кубани, где погибли четыре человека

В воскресенье, 5 августа, на автодороге Темрюк – Краснодар – Кропоткин неподалеку от станицы Воронежской, произошла авария с летальным исходом.

Издание "Кубанские новости", со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ, сообщает, что столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115.

В результате инцидента на месте ЧП от полученных травм скончались четыре человека, еще один пострадавший был доставлен в лечебное учреждения, степень тяжести полученных им травм не уточняется.

Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.