Трамп решил погасить госдолг США за счет партнеров

Президент Дональд Трамп планирует пустить средства от увеличенных пошлин на импортные товары на выплату государственного долга США. Как написал Трамп в Twitter, экс-президент Барак Обама допустил рост госдолга до 21 триллиона долларов. Также Трамп пообещал американцам снижение налогов, пишет ТАСС

Трамп по-прежнему убежден, что его политика заградительных барьеров в экономике действенна. "Если иностранные компании не хотят платить налоги, пусть они создают свою продукцию в США", — отметил президент.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country!