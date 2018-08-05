"Сукачев – наш": за слова о Крыме музыканта назвали настоящим мужиком

Пользователи соцсетей поддержали позицию музыканта Гарика Сукачева по Крыму.

Пользователи Twitter пишут: "Молодец, Гарик!", "Полностью согласен!", "Настоящий мужик!". Пользователь с ником Boyarin_Boroda поддерживает позицию музыканта: "Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!" Виктория Бородина разделяет его взгляды: "‏Сукачев молодец, я разделяю его взгляды". Andrew Shuvalov гордится высказыванием Сукачева: "Гордимся. Мы все должны знать свою историю!", а jolly_roger64 так оценил решение жителей Крыма на референдуме: "Народ решил вернуться в Россию и вся болтовня на предмет возврата Крыма — пустое сотрясание воздуха!

Ранее Андрей Макаревич заявил, что России необходимо было выкупить Крым у Украины, "чтобы не портить отношения".

На что глава комитета парламента Крыма по туризму и санаторно-курортному отдыху Алексей Черняк посоветовал музыканту не прятаться за высокими словами, а посетить Крым, пообщаться там с местными жителями и лично оценить, как изменился полуостров за последние годы.

Сукачев также возразил коллеге и напомнил в интервью телеканалу "Москва 24", что в Крыму всегда главенствовали пророссийские настроения.

Крым вошел в состав России по итогам референдум в 2014 году. Более 96% голосов было отдано за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".