"Танковый биатлон": в индивидуальной гонке все призовые места взяли россияне

На подмосковном полигоне Алабино — завершающий день первого этапа соревнований в "Танковом биатлоне". Сегодня два главных заезда — они определят, кто продолжит борьбу в турнире. Российский экипаж по итогам прошлых дней был на лидирующих позициях.

По тому, как высоко полетели брызги во время преодоления брода, можно определить, насколько хорошо прошёл препятствие экипаж танка — если фонтан был высокий, значит, скорость была максимальной, и команда не потеряла драгоценные секунды. В первом заезде, где участвовали экипажи России, Ирана и Сербии, ошибок не допустил никто.

Второй заезд интересен уже тем, что в нем участники либо вообще впервые участвуют в Армейских играх, либо, в предыдущие годы, были в числе аутсайдеров. Например, Лаос, только стартовав, сразу же завяз на одном из препятствий.

Проблемы у команды появились на огневом рубеже, а потом была ещё одна задержка — на кургане. Венесуэла, Монголия и Ангола прошли маршрут относительно чисто, но по скорости даже близко не подошли к соперникам из первого заезда.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев пояснил: "Есть государства, которые, занимая положение аутсайдеров, показывают результат, выполняют все упражнения осторожно. Данное состязание позволяет сделать выводы, что необходимо поменять... Это стоит дорогого".

В первом заезде финишировали сначала россияне, за ними иранцы, и последними пришли сербы. Во втором лидерами оказались военные из Венесуэлы, за ними финишировал монгольский экипаж. Но все это только индивидуальная гонка — пока в ней все три призовых места держат наши экипажи, дальше танкистов ожидает командная эстафета — именно она определит страну-победительницу танкового биатлона.