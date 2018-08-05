Над Югрой пронесся светящийся зеленый шар

Неопознанное космическое тело в небе над Югрой. В социальных сетях десятки фотографий и рассказов очевидцев. Что это: метеорит, космический мусор, сгорающий в верхних слоях атмосферы, или что-то еще? Мнения жителей разделились.

Проделки инопланетян или редкое космическое явление? Сотни жителей Нефтеюганска и Сургута стали свидетелями падения метеорита. Официального подтверждения этой версии пока нет. Светящийся зеленый шар, который с большой скоростью летит над городами, люди сняли на видео.

"В 10 часов вечера я вышел на балкон и увидел как раз этот момент: зеленый объект, крупный, светящийся, и за ним шлейф из более мелких. Сначала не понял, но вгляделся: метеорит, наверное? Он достаточно ровно пролетел и скрылся за домом", — рассказывает местный житель Рашид Латыпов.

Над Югрой пролетел метеорит — к этой версии склоняются большинство жителей Ханты-Мансийского округа. Высказываются также предположения о том, что люди могли видеть в небе сгорание ступеней космической ракеты либо звездопад. Астрономы выдвигают свою версию: необычное явление может оказаться фрагментом космического мусора. Но и вероятность падения метеорита ученые не отрицают.

"Действительно, был пролет яркого болида, разваливающегося в процессе прохода атмосферы. Что породило этот болид? Или, может быть, это было некое метеорное тело естественного происхождения, или это был фрагмент космического мусора, которых на ближней орбите достаточно летает. Сказать не можем, пока не будут найдены сами обломки", — говорит астроном Андрей Самохвалов.

Но из-за высокой заболоченности территории Югры, поиски обломков могут оказаться безрезультатными, допускают ученые. Поэтому остается только догадываться об истинном происхождении светящегося шара в небе над Сургутом и Нефтеюганском.

Это уже не первый случай, когда на Урале замечают подобное явление. В феврале 2013 года метеорит упал в Челябинской области. Небесное тело разрушилось в воздухе. Ударной волной в зданиях выбило стекла. Тогда пострадали более 1500 человек.