Массовая драка таксистов-мигрантов в центре Москвы попала на видео

Прохожие, оказавшиеся в субботу, 4 августа, около станции метро "Добрынинская" в Москве, стали очевидцами массовой драки с участием мигрантов из Средней Азии.

Как рассказал автор одного из роликов, в потасовке принимало участие не менее 40 человек, большая часть из которых, по его словам, была таксистами.

"Сначала разговаривали, даже смеялись, потом начали бегать по всей площади перед метро и наносить друг другу удары. "Рассосались" также быстро, как и собрались, одни прыгали в желтые такси, подъезжавшие к тротуару, другие уходили по сторонам", — поведал он.

По свидетельствам очевидцев, пострадали не менее двух человек, один из которых не смог самостоятельно покинуть место, где произошел конфликт, его эвакуацией занимались спутники.

Очевидцы произошедшего не сообщают о вмешательстве сотрудников полиции, которые могли бы пресечь беспорядки.