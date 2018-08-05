Джорджевич сможет сыграть против "Зенита", если заплатит полмиллиона евро

4 августа нападающий санкт-петербургского "Зенита" Лука Джорджевича на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Стали известны условия годичного соглашения между клубами РПЛ. Черногорский форвард сможет сыграть против сине-бело-голубых, если он сам или "Арсенал" заплатят 500 тысяч евро.

По информации "Спорт-экспресса", эта сумма устроила оба клуба. Джорджевич сможет выйти против "Зенита" 2 декабря, когда состоится встреча между этими командами.

4 августа была проведена первая игра "Зенита" с "Арсеналом" в рамках чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Подопечные Сергея Семака с минимальным счетом одержали победу над тульской командой.