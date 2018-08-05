Официально: в авиакатастрофе в Швейцарии никто не выжил

Никому из пассажиров и членов экипажа старинного самолета "Юнкерс-52", потерпевшего крушение в Швейцарии, не удалось спастись.

В результате крушения погибли 20 человек, включая трех членов экипажа, сообщила полиция кантона Граубюнден на пресс-конференции в воскресенье. В числе погибших 11 мужчин и девять женщин. Туристы из Швейцарии и Австрии совершали полет на самолете "Юнкерс-52" 1939 года выпуска рейсом из Локарно в Дюбендорф. Крушение самолета произошло на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2,5 тысячи метров.

Самолет приобретен в 1981 году Ассоциацией друзей швейцарской воздушной армии (JU-Air). Полеты над Альпами на нем совершались периодически.

Сейчас полеты над местом крушения запрещены до 8 августа, генеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование совместно с полицией и специальной службой, расследующей транспортные происшествия.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, однако исключает столкновение самолета с другим объектом — этот вывод сделан после предварительного анализа траектории падения самолета. Взрыв на борту также маловероятен. Работу следователей осложнит тот факт, что "Юнкерс-52" не был оснащен "черным ящиком", а экипаж не подавал сигналов бедствия.

Самолет "Юнкерс-52" был основным военно-транспортным самолетом Германии во Второй мировой войне. Широко применялся на всех фронтах и в тылу, производился с 1932 по 1945 год. Сейчас в мире сохранилось порядка 20 экземпляров самолета, большинство из них не летают и используются в качестве музейных экспонатов.