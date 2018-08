Госдеп обвинил Кремль в пропаганде раскола в США

Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов был вызван помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Об этом написала твит руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt