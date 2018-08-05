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5 августа 201817:00

Госдеп обвинил Кремль в пропаганде раскола в США

Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов был вызван помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Об этом написала твит руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Причина – якобы агрессивная пропаганда РФ в соцсетях насилия.

Нуэрт написала, что Вашингтон не потерпит агрессивного вмешательства и разместила ссылку на стенограмму брифинга в Белом доме, на котором Россию в очередной раз обвинили в попытках вмешаться во внутренние дела США.

 

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