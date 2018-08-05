Чешские военные стали жертвами смертника у авиабазы Баграм

В районе авиабазы Баграм в Афганистане в воскресенье прогремел взрыв. В результате погибли трое военнослужащих Чехии из миссии НАТО "Решительная поддержка", ранения получили американец и двое афганцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чешского минобороны Яну Цехмайстерову, в окрестностях авиабазы подорвался террорист-смертник.

Президент Чехии Милош Земан выразил родственникам погибших военнослужащих глубокие соболезнования, но заявил, что это печальное событие не должно помешать борьбе с международным терроризмом. Соболезнования выразили также премьер-министр республики Андрей Бабиш и глава минобороны Лубомир Метнар.

Согласно официальным данным, за время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли в общей сложности 13 человек.