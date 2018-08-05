Гимнастка Мельникова завоевала серебро на чемпионате Европы

Россиянка Ангелина Мельникова показала второй результат в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Глазго. Представительница сборной России показала результат 14,233 балла.

Золотую медаль завоевала спортсменка из Венгрии Богларка Девай (14,349). Румынка Дениса Голгота (14,166) стала обладательницей бронзовой награды.

Позже в упражнения на брусьях Ангелина Мельникова заняла третье место, пополнив медальную копилку россиян бронзой.

Напомним, что 4 августа российские гимнастки завоевали золотые медали в командных соревнованиях.