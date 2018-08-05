В США полиция обстреляла и закидала гранатами протестующих

При разгоне демонстрантов в штате Орегон полиция была вынуждена применять резиновые пули и светошумовые гранаты. О беспорядках и столкновениях между сторонниками и противниками политики президента США Дональда Трампа, сообщает ряд американских СМИ.

Митинг был устроен ультраправой группировкой Patriot Prayer, поддерживающей Трампа. Однако мероприятие привлекло не только сторонников движения, но и его противников, а также членов профсоюзов, защитников прав мигрантов, антифашистов и других протестующих.

Полиция попыталась разогнать протестующих, однако участники митинга стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Чтобы не допустить столкновений, полицейские были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны четыре митингующих, у них изъяты колюще-режущие предметы, которые можно было использовать в качестве оружия.

Лидер Patriot Prayer Джоуи Гибсон, баллотирующийся в сенат от Республиканской партии, уже становился организатором двух предыдущих подобных акции, которые также заканчивались беспорядками. Ситуация в Портленде может выйти из-под контроля и повторить шарлоттсвилльские события. В результате марша, устроенного там ультраправыми прошлым летом, пострадали несколько человек, погибла 32-летняя женщина.