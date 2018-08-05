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Конфликт в Сирии 11 минут назад
"Треугольник смерти": сирийские военные взяли реванш
Важнейшим геополитическим событием стал коренной перелом в сирийской войне. Сразу три провинции освобождены от боевиков. И впервые почти за 7 лет правительственные войска вышли к стратегически важным Голанским высотам. Такого успеха армия Сирии добилась при поддержке российских ВКС.
Ситуация в этой арабской республике обсуждалась и на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Президент проинформировал участников встречи о своих международных контактах во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге, где положение дел в Сирии было одной из основных тем. Лидеры стран, входящих в эту организацию, поддержали предложение России активнее оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу. Беженцы уже возвращаются в освобожденные от боевиков районы.
А на Голанские высоты снова прибыли миротворцы ООН. "Голубые каски" покинули свои позиции в 2012-м под натиском террористов. Теперь их безопасность гарантируют сирийская армия и российская военная полиция. В Израиле уже заявили: ситуация в Сирии стабилизируется. Авигдор Либерман, глава израильского Минобороны, отметил, что правительство Сирии вновь контролирует территорию своей страны, как это было до гражданской войны. И, кажется, Тель-Авив впервые этому рад. Одним из первых журналистов, кто сразу оказался на Голанах, стал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Это место "треугольником смерти" назвали радикалы еще в 2015 году. Тогда в ходе боев у границ с Израилем и Иорданией правительственные силы понесли большие потери, но так и не смогли ликвидировать членов террористических организаций. Это было еще до того, как в Сирии начала действовать российская группировка. Теперь здесь празднуют очередную победу. Она, конечно, стала реваншем, который радикалы и в страшном сне бы не увидели еще пару лет назад.
"Вот флаг террористической группировки ИГИЛ (запрещено в РФ). Скоро этих тряпок вообще не останется! Они проиграли и будут проигрывать, правда на нашей стороне, а они – преступники", — говорят местные жители.
За ущельем уже Иордания — это метров 500 — сзади Израиль, здесь сирийского флага не было с 2011 года. Это место, где соприкасаются три страны, стало точкой логического завершения уникальной совместной операции российской группировки и сирийских военных. Террористы радикальных организаций ИГИЛ и "Фронт ан-Нусра" (запрещено в РФ) уничтожены. Так называемые умеренные боевики либо сложили оружие и сдались — многие, кстати, теперь воюют в рядах правительственных сил — либо были эвакуированы в Идлиб на север страны. В результате три региона и две провинции вновь под контролем официального Дамаска.
21 июня соединения правительственных сил начали атаковать позиции радикальных террористических группировок. Параллельно с началом боевых действий стартовали переговоры с главарями умеренных оппозиционных формирований, процесс возглавили российские офицеры. В результате чуть ли не половина территории провинции Дераа перешла под контроль Дамаска мирно, вся провинция Эль-Кунейтра — без единого выстрела.
Бывшие боевики так называемой свободной сирийской армии — не все, конечно, но многие — вместе с бойцами сирийской армии пошли в наступление на боевиков ИГИЛ. Российские офицеры смогли убедить оппозицию в том, что наиболее разумный выход — это процесс мирного урегулирования. При этом сами боевые действия шли успешно.
После череды побед — бойцы правительственных сил получили необходимый опты, кроме того, командование смогло перебросить на юг страны полнокровные соединения. Ударные силы — бригада генерала Сухейла, 4-я танковая дивизия, 5-я дивизия, бойцы Республиканской гвардии. Боевики отступали к «треугольнику смерти», бросали бронетехнику и боеприпасы, просто не успевали эвакуировать склады боепитания.
Эти танки — трофеи сирийских военных. Более пяти машин, все — на ходу. Здесь же — американское высокоточное оружие. «Боевики использовали этот американский противотанковый ракетный комплекс очень активно. Перемещали на пикапе. Когда мы начали наступление, смогли узнать координаты, и ПТУР был уничтожен нашей авиацией», — рассказывает один из сирийских военных.
Все это было в распоряжении бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии, что говорит о тесном взаимодействие главарей радикалов и более слабых формирований, которые на Западе считаются умеренной оппозицией.
Оружие террористической группировки "Фронт ан-Нусра". Кстати, старого советского мало. Вот противотанковый ракетный комплекс — американский TOW. Здесь ракеты, пусковая установка, станина, прибор наблюдения, аккумулятор даже еще не сел. Буквально в 10 метрах отсюда — склад боепитания. Боеприпасы произведены в странах Восточной Европы. Там снаряды, гранаты, патроны…
"Вот что было на складах радикалов. Танковые снаряды, патроны калибра 7,62, 82-миллиметровые мины, сделанные в Болгарии, патроны для пулеметов и стрелкового оружия из США, гранаты для РПГ и подствольных гранатометов — тоже болгарские, снаряды для гаубиц из других стран бывшего Варшавского договора, — говорят сирийские военные. — Только нашли безоткатное орудие Б-10. Абсолютно исправное, уже вечером будет у нас на передовой, боевики не успели забрать и уничтожить тоже не смогли. Теперь будем бить террористов их же оружием".
Безусловно, самые тяжелые бои развернулись именно в долине реки Ярмук. Здесь остались террористы, которым терять нечего. Здесь были и мирные жители, которые, по сути, превратились в заложников.
Напоминания о террористической группировке ИГИЛ есть практически в каждой деревне на юго-западе Сирии. Через пару дней бойцы сирийской армии закрасят изображения черным. Боевики, которые оборонялись здесь, фактически все были смертниками, в том смысле, что почти у каждого был пояс со взрывчаткой.
"Здесь было сильное сопротивление, потому что боевики, не задумываясь, взрывали себя, когда мы подходили близко. На время штурма мирные жители спустились в долину реки Ярмук, прижались к границе. Когда боевики поняли, что сопротивляться бесполезно, они бежали в сторону иорданской границы, часть из них бросила оружие и утром пытались выйти под видом мирных граждан. Но благодаря жителям деревни и военной разведке мы их задержали", — отметил Сомар Саиди, командир взвода.
Боевики рассчитывали на то, что мирные жители их прикроют, но у многих получилось бежать, и в итоге террористы остались одни, они не получили поддержку местного населения.
Террористы также использовали особенности местности, укрывались у долинах, прижимались к границам, чтобы затруднить работу авиации, прятались в оливковых рощах. Вот как это было. Кадры огневого поражения позиций террористов ИГИЛ южнее населенного пункта Шараджа. По радикалам бьют реактивной и ствольной артиллерией, штурмовые группы поддерживают танкисты 4-й дивизии.
В результате большая часть боевиков была уничтожена, более сотни попали в плен. Террористы пытались бежать в Иорданию, там были задержаны силами безопасности. Операция на юге завершилась 2 августа. И уже в этот день миротворческие силы ООН впервые за несколько лет конфликта выехали к линии разграничения Сирии и Израиля у Голанских высот. Эту территорию последние годы контролировали боевики так называемой свободной армии, они передали провинцию Эль-Кунейтра правительственным силам после того, как российские военные убедили главарей группировок сложить оружие.
Сирийские полицейские силы смогли оперативно взять под контроль территорию, которая примыкает к Голанским высотам, на так называемой линии "Браво" вновь безопасно. Провинцию Эль-Кунейтра освободили фактически без единого выстрела в первую очередь благодаря российским военным переговорщикам.
Российская военная полиция теперь и сопровождает миротворческие силы. На месте обсуждают детали.
Демилитаризированная зона вдоль Голанских высот растянулась почти на 80 километров, с севера на юг — от Ливана до ИорданИи. Ширина этой зоны варьируется от нескольких сотен метров до 10 километров. Ее границы — так называемаЯ линия "Альфа" у Голанских высот и линия "Браво", что находится уже на территории Сирии. А вот так теперь выглядят наблюдательные посты, всего их около 80. Если с линии "Альфа" силы ООН никогда не уходили, то на линии "Бета" сил ООН не было уже несколько лет.
"Проведенная рекогносцировка дороги М7 военной полицией совместно с представителями ООН даст возможность доставлять гуманитарный груз в лагерь беженцев "Зелуани", а также возможность командующему проводить инспектирование постов, которые находятся вдоль линии "Альфа", — заявил Сергей Кураленко, заместитель командующего российской военной группировкой в Сирии.
Стабилизация обстановки у Голанских высот и возвращение миротворцев на линию "Браво" - безусловно, один из главных международных итогов успешной операции правительственных сил и российских военных на юге страны.
Отношения Сирии и Израиля влияют на весь Ближний Восток в целом. Когда-то эту линию разграничения даже в Израиле называли самым спокойным участком границы.
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