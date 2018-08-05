Марио Гомес завершил выступление в сборной Германии

Нападающий немецкого "Штутгарта" Марио Гомес решил завершить выступления за национальную команду. 33-летний футболист заявил, что пришло время уступить место в сборной Германии более молодым игрокам, которые в ближайшее время добьются хороших результатов.

На своей странице в Facebook Гомес обратился к болельщикам с заявлением об уходе из сборной. "Я долго думал на тему национальной команды. У меня уже состоялся разговор с главным тренером сборной. Думаю, пришло время дать дорогу молодым и талантливым футболистам", — заявил форвард "Штутгарта".

Гомес признался, что за годы выступлений за сборную Германии встретил в команде много замечательных людей. Также он отметил, что продолжит болеть за национальную команду, выразив уверенность, что победы немецких футболистов уже не за горами.

Напомним, что сборная Германии на чемпионате мира в России не смогла выйти из группы, сложив с себя звание действующих чемпионов мира. Для Гомеса этот турнир стал последним в составе немецкой команды.