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5 августа 201821:20 Валентин Богданов

"Русские идут": американцев пичкают псевдоутечками

Американские телеканалы, которые не любят Трампа (лидер там – CNN) за последнее время многократно увеличили время для показа материалов о России. Почти круглые сутки с экранов — злая Москва и коварный Путин. Всех, кто сомневается в том, что Россия ужасна, из эфира с позором выгоняют. А репортажи о России такие, что, как сказали бы раньше, американские журналисты отказались от буржуазной объективности и окончательно скатились на классовые позиции.

В Конгресс США был внесен законопроект об ужесточении санкций против России. Новые ограничительные меры могут коснуться транзакций по госдолгу и инвестиций в энергетической сфере. Чтобы все это хоть как-то оправдать, в Вашингтоне зазвучали новые обвинения в адрес Москвы. На этот раз о вмешательстве в те выборы, которых еще даже не было. Новую волну антироссийской риторики вызвал на самом деле не тот результат встречи Трампа с Путиным. Оппоненты американского президента никак не могут успокоиться.

Встреча с бойцом смешанного стиля Колби Ковингтоном в списке публичных мероприятий Дональда Трампа не значилась. Но чемпиону в полусреднем весе вряд ли достанется от президента США за то, что выложил в Instagram фото, на котором глава Белого держит в руках его золотой пояс. И на политическом ринге для разящей контратаки используют ошибки соперника.

"Мы с президентом Путиным прекрасно поладили и все сказали: "Вау, это было великолепно!" Но пару часов спустя стали появляться заявления, что от меня ждали более решительных действий. Они хотели боксерского поединка с Путиным. А как же дипломатия?" - заявил Трамп.

Дипломатия в сегодняшней Америке, если речь идет о России, бывает или в погонах, или в штатском. Контрудар Трампа, который овацией встретила публика на митинге, пришелся как раз по тем, кто в отсутствие президента собрался на брифинг в Белом доме, чтобы обвинить Москву во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы в Конгресс. Бить Трампа выходили целой толпой.

У Марка Цукерберга отчитались, что, удалив аккаунты, остановили русских троллей, ботов и хакеров на самых подступах к американской демократии. Впрочем, последствия антироссийской истерии, как показал недавний случай на авиабазе США Туле, могут быть куда серьезнее. 25 июля над Гренландией с мощностью в 2 килотонны взорвался метеор. Трактовка этого атмосферного явления от директора проекта по ядерным вооружениям Федерации американских ученых вполне соответствует атмосфере холодной войны.

Что говорить о простых американцах, на головы которых под заголовком "Русские идут!" с миллионов телеэкранов изо дня в день выливаются бесконечные псевдоутечки и якобы сенсационные расследования о зловредных планах Москвы. В этом жанре с абсолютным отрывом от конкурентов и реальности лидирует телеканал CNN.

Редких просочившихся в эфир несогласных прямо из студий готовы тащить на костер. Тех, кто распространяют слухи о российском вмешательстве, Дональд Трамп называет фейковыми новостями. Врут при этом не только про Россию.

Выдержать принудительное промывание мозгов готовы немногие. Тем более что, по свежим данным опроса Gallup, темой якобы российского вмешательства интересуются меньше 1% американцев. Непонимание происходящего порождает страхи. В американской популярной психологии даже возник новый термин – "тревожный симптом Трампа". Стратегию лечения, правда, формируют не медики, а все те же политтехнологи.

С остальным готовы справиться демократы в Конгрессе. Если после ноябрьских выборов республиканцы растеряют на Капитолийском холме большинство, риск того, что их оппоненты могут запустить процедуру досрочной отставки Трампа, вырастет. В заложниках у участников этого смертельного электорального поединка и оказались отношения России и США.

"Для демократов это вопрос абсолютного принципа. Они после выборов 2016 года ощущают какую-то ущербность. Для Трампа это тоже очень важно, потому что если он потеряет контроль над палатой представителей, это не катастрофа, более того, это вообще-то правило такое в американских выборах. Как правило, действующий президент проигрывает промежуточные выборы, но в этой атмосфере, конечно, это будет использовано как очередное доказательство того, что он вообще неправильный президент и от него народ отворачивается, из-за него республиканская партия рассыпается", — считает Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Страхуясь, однопартийцы Трампа выдумывают против России новые санкции. Такие, что грозят раскачать мировую финансовую систему, как, к примеру, запрет на операции с российским госдолгом. На полную в предвыборной борьбе используют и дело Марии Бутиной. Выпускница-международница из университета в Вашингтоне общалась с представителями Национальной стрелковой ассоциации, среди которых сторонники Трампа — в большинстве. Иначе как шпионкой, да еще и выманивавшей информацию в обмен на секс, в американских СМИ Бутину не называют.

"Редакторам и продюсерам такое нравится, ведь на этом фоне сразу вспоминается сюжет фильма "Красный воробей". Таким образом, текст обвинений содержит еще одно предположение, которому пока нет никаких доказательств. Мы по-прежнему ждем, чтобы их представили, но не уверены, существуют ли они вообще и будут ли они юридически значимыми", — сказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

С Марией Бутиной, которую, по сути, обвиняют только в том, что она не отнесла документы в Минюст США для регистрации иностранным агентом, при этом обращаются как с опасной преступницей. Россиянку держат в одиночной камере, у входа которой постоянно дежурит надзиратель, будят среди ночи, включая свет, плохо кормят и не выпускают на прогулки.

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