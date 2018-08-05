Террорист, получивший почти три тысячи лет, вышел на свободу

Известный баскский боевик из ЭТА Санти Потрос (Сантьяго Арроспиде Сарасола) ) отсидел 31 год и вышел на свободу из тюрьмы Топас (Саламанка), хотя испанский суд приговорил его к 3000 годам заключения.

Потрос причастен к организации 40 терактов, в том числе: июнь 1987 года — в супермаркете Hipercor в Барселоне, погиб 21 человек, 1986 год — на площади Доминиканской Республики в Мадриде, погибло 12 гвардейцев.

В 1987 году Потроса арестовали во Франции, где он отсидел 13 лет. В 2000-м боевика экстрадировали в Испанию.

После того, как Европейский суд по правам человека отменил доктрину Парот (без права на досрочное освобождение), Потрос был освобожден в 2014 году, но в 2015 году его снова арестовали.

Террористическая группировка ЭТА была организована в 1959 году во время диктатуры Франко. Ее жертвами стали 829 человек. В 2018 году объявила о полном прекращении деятельности, передает РИА Новости.