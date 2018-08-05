Помпео заявил, что иранские власти "очень плохо относятся к своему народу"

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран крупнейшей страной — спонсором терроризма в мире. Вашингтон пытается заставить Тегеран прекратить делать это, заявил он.

"Исламская Республика Иран, правительство которой контролируется шиитами, очень плохо относится к своему народу", — убежден глава американского госдепа, слова которого приводит ТАСС.

Помпео заявил также, что президент США Дональд Трамп готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Роухани, независимо от того, созданы ли для этого условия в виде заключенной сделки по ядерной программе и являются ли такие переговоры уместными. "Но важна приверженность Ирана изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными", — отметил госсекретарь.

Со своей стороны Трамп заявил ранее, что возможность проведения американо-иранских переговоров на высшем уровне зависит от Тегерана. Он также говорил о готовности провести встречу с Роухани без предварительных условий. Вместе с тем американский лидер не исключил, что Иран может отказаться от таких контактов.

В мае президент США объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и пообещал не только вернуть прежние санкции против Тегерана, но и ввести новые. В свою очередь советник президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что США должны вернуться к ядерной сделке с Ираном, чтобы переговоры двух стран возобновились.