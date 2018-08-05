Расстрел Джемаля, Радченко и Расторгуева не был случайным

Все журналистское, да и все мировое сообщество потрясло жестокое убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Репортер Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в одной из самых горячих точек планеты, снимали серию репортажей. Они находились там без официальной регистрации. Приехали по обычной туристической визе. В принципе, это частая практика в тех странах, где официальных разрешений добиться трудно.

Известно, что непосредственно перед гибелью журналисты направлялись на съемки в северные районы, которые контролируют исламские боевики. Их автомобиль был обстрелян ночью. Выжил только местный водитель. И дальше возникает множество вопросов и версий. Что же это за страна — Центральнафриканская Республика.

Еще в 90-е годы Нельсон Мандела назвал ЦАР "кривым зеркалом", отражающим и бескрайние возможности, и главные недуги Черного континента. Междоусобные конфликты, работорговля, наркотрафик и даже каннибализм: в списке опаснейших мест планеты Центральноафриканская республика — четвертая. Желающим побывать там Госдеп США рекомендует заранее позаботиться о завещании. И это не фигура речи. Помимо того что 18% населения страны ВИЧ-инфицированы, 70% хронически больны малярией, регулярно случаются вспышки лихорадки Эбола и сонной болезни, в стране процветают разбой и захваты заложников. Поэтому сотрудникам различных миссий, журналистам и вообще гражданским лицам без вооруженной до зубов охраны власти не рекомендуют передвигаться.

Вот, например, как работают здесь французские журналисты. Впереди идет БТР, сами съемочные группы в бронежилетах и касках, и их охраняют в колонне десятки вооруженных людей. И работают здесь в основном французы. Исторически ЦАР — вотчина Франции. Париж всегда привлекала эта территория, богатейшая по ресурсам в мире: алмазы, золото, уран, нефть — в несметных количествах. Но население — в чудовищной нищете. Считается нормальным, если человек живет в день на один доллар. Сама история ЦАР печальна и показательна.

Укрепляя свою власть в начале ХХ века, французы и бельгийцы истребили в некоторых районах Экваториальной Африки до 70% местных племен. Независимость ЦАР, провозглашенная в 1960 году, почти ничего не изменила в жизни обычных людей. В первое правительство республики вошли бывшие национальные чиновники и военные. Через 6 лет самый эксцентричный из них — Жан-Бедель Бокасса — совершил военный переворот – "новогодний путч". Пока французские предприниматели, которым Бокасса обещал отдать разработку месторождений, радовались его приходу, он укреплял диктатуру беззастенчивой коррупцией. А французские лидеры Де Голль и Помпиду в обмен на золото и уран укрепляли режим Бокассы своим воинским контингентом.

В итоге ветеран Второй мировой и кавалер ордена Почетного легиона Бокасса почувствовал себя Наполеоном и устроил себе коронацию стоимостью в четверть бюджета страны. Из Франции доставили 7 тонн цветов, 600 фраков и смокингов от Кардена, 40 тысяч бутылок шампанского и корону за 5 миллионов долларов, увенчанную бриллиантом в 58 каратов. Вызывающая церемония в беднейшей стране поразила полмира, но не Париж. Президент Жискар д’Эстен, страстный поклонник охоты на слонов в национальном парке Центральнойафриканской империи, называл Бокассу «родственником и другом» и закрыл глаза даже на массовый расстрел учащихся, протестовавших против введения обязательной школьной формы, которую шили на собственных фабриках самопровозглашенного императора.

Но терпение французов лопнуло, когда Бокасса переметнулся от Франции к Ливии. Пока он гостил у Муамара Каддафи, французские десантники провели операцию "Барракуда" императора свергли — без насилия и жертв. Правда, из сокровищницы его дворца исчезли золотые слитки и бриллианты. Как утверждали, через месяц они обнаружились самого Жискара д’Эстена. Скандал с императорскими якобы подарками в итоге повлиял на отставку французского лидера. Ну, а сам Бокасса остался в истории как кавалер всех наград регалий и званий и любитель человечины. Выяснилось, что царь был людоедом и своих политических оппонентов он съедал в самом прямом смысле.

К 90-м годам страна разделилась на группировки южан и северян, которые рвались к власти, ресурсам и наркотрафику. В середине 2000-х началась гражданская война, которая продолжается и по сей день. На севере и северо-востоке действует альянс отрядов исламских повстанцев "Селека". На юге — христианские ополченцы "Антибалака". Христиан в республике почти 80%, мусульман не больше 15%. Но к 2013 году конфликт перерос в этнический и конфессиональный, а вооруженная борьба приобрела все черты геноцида.

Несмотря на присутствие миротворцев в стране, группировки вырезают мирных христиан и мусульман целыми поселками, применяют пытки и охотятся за иностранцами ради выкупа. "Врачи без границ" дважды закрывали там свою миссию из-за убийств сотрудников. Несколько раз Франция проводила интервенции в свою бывшую колонию, пытаясь навести порядок хотя бы в районах урановых месторождений, но успехов — ноль. Численность вооруженных бандитов только растет. В ООН называют все это гуманитарной катастрофой.

Тела погибших в Центральной Африке россиян доставлены спецресом в Москву. Те, кто отправляли наших коллег в эту командировку — а это медиаструктуры Михаила Ходорковского — обещают провести собственное расследование. Хотя вряд ли они изначально не осознавали весь безумный риск этой экспедиции с предсказуемым итогом. Вспомним еще раз, как там работают французские журналисты: с колоннами охраны и бронетехникой. А наших коллег отправили налегке, с пачкой денег в кармане. Зачем это было надо, пока не понятно. Но шансов вернуться живыми даже у самых опытных журналистов почти не было.

Банги — Париж — Москва. Последний рейс. Тела журналистов доставили в Россию. Максимально деликатно, чтобы никто не потревожил семьи погибших. Александр Расторгуев, Кирилл Радченко, Орхан Джемаль.

Орхана Джемаля даже среди военкоров считали экстремально бесстрашным. Работал на всех вооружЕнных конфликтах, начиная с 90-х. На каждой войне проходил по краю.

Хроника последней командировки. Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прилетают в столицу Центральноафриканской Республики по туристическим визам. Боялись, что журналистскую аккредитацию власти страны могут не дать.

"Никаких иных аккредитаций, связанных с провозом оборудования, не было. Истинные цели — это не к МИД вопрос, учитывая, что они не информировали ни МИД, ни наше посольство о своем пребывании в ЦАР", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О целях позже расскажет заказчик — медиаструктура Михаила Ходорковского "Центр управления расследованиями". Журналисты собирались снять фильм о российских военных инструкторах в ЦАР. Попытались попасть на базу, где русские тренируют местных силовиков. В доступе отказано — их отправили за разрешение в Минобороны республики. Но группа как-то потеряла интерес к теме инструкторов и срочно уехала в другую провинцию буквально в ночь. Утром тела нашли на дороге.

"Для меня главный вопрос: зачем они поехали в ночь? И Орхан, и Кирилл Радченко. Кирилл два года проработал оператором в Сирии. Это опытные люди, которые прекрасно понимают, где они находятся. Что это была за необходимость ехать в сумерках через всю страну?" - рассуждает Александр Коц, специальный корреспондент "Комсомольской правды".

Фотографии с места трагедии. Видно, лобовое стекло прострелено на уровне головы пассажира. Машину остановили на блокпосту и без разговоров открыли огонь, рассказал водитель. Но фото погибших говорят о другом.

"У Саши Расторгуева видно точные попадания именно в сердце. То есть это тоже никакой-то случайный расстрел. Это, видимо, после разговора или допроса были ребята убиты", — считает Семен Пегов, журналист, автор и руководитель проекта WarGonzo.

На втором допросе водитель сменил показания, начал путаться: журналистов вывели из машины. Люди, говорившие по-арабски, стали обыскивать, Орхан Джемаль сопротивлялся — убили его, а потом остальных. Почему не тронули самого шофера и что это вообще за человек, не ясно до сих пор.

Те, кто отправили журналистов в самое пекло Африки, утверждают: водителя прислал некий сотрудник миссии ООН по имени Мартин. Теперь на связь Мартин не выходит.

"Какой-то голландец, сотрудник ООН. На мой взгляд, это просто агент спецслужб. Я схватился за голову и сказал: «Орхан, не надо это делать, я тебя прошу!" — вспоминает Максим Шевченко, журналист, политолог.

Журналист Максим Шевченко — один из близких друзей Орхана Джемаля. До самого вылета отговаривал — слишком велики риски. "Я думаю, что это спланированная операция, политическая. Политическое убийство, безусловно, которое является частью в глобальной войне, в глобальном противостоянии в Центральной Африке", — отметил Шевченко.

Местная пресса пишет, что с Джемалем, Расторгуевым и Радченко расправились боевики антиправительственной группировки "Селека" либо какого-то мелкого вооруженного формирования. Их в Центральноафриканской Республике — десятки.

Шестьдесят лет переворотов, гражданская война, чудовищная бедность. В сердце Африки давно нет сострадания. Первого диктатора страны Бокассу обвиняли в каннибализме. А вот как сейчас относятся к слабым. Кадры с границы Восточного Конго и ЦАР. Пленным, живым буднично вырезают внутренние органы.

У съемочной группы не было охраны. Но было с собой 8,5 тысячи долларов.

"Белый человек для них — очень лакомая добыча. Говорю как бывший военный: они очень любят делать засады. В случае с российскими журналистами они сто процентов знали, что машина не охраняется", — сказал один из бывших военнослужащих Французского иностранного легиона.

Еще одна версия — съемочная группа собиралась поехать на золотые или алмазные прииски, чтобы снять, что там работают русскоязычный персонал и охранники. Какая сенсация? Военные инструкторы? МИД РФ официально сообщало: работают, мандат и финансирование — по линии ООН.

"Якобы они занимались засекреченными инструкторами, и российская сторона эту информацию прятала. Это ложь. Даже зарубежные съемочные группы, которые прибывали в ЦАР, имели возможность и делали репортажи о российских инструкторах", — заявила Мария Захарова.

По пути на прииски группа могла столкнуться с боевиками теневых "алмазных королей". Даже попытка снять любых вооруженных людей из машины на ходу в Центральноафриканской Республике заканчивается конфликтом.

"Эти формирования преследуются. Они совершенно не хотят быть запечатлены на любой носитель, чтобы потом предстать перед судом. Они крайне жестко реагируют на такие моменты. Начинают останавливать, требовать документы, изымать камеру, изымать карты памяти", — отметил Алексей Царенко, менеджер международной компании.

"Михаил Борисович Ходорковский прекрасно знал, куда он их отправляет. Вскрывать, что Россия туда зашла, Михаил Борисович мог либо по просьбе каких-то серьезных европейских игроков, либо из собственного не благодушия, а благоглупости", — считает писатель Захар Прилепин.

В структурах Ходорковского от комментариев отказались. Но заявили, что проведут собственное расследование на месте событий. Африканские следователи считают, что это было ограбление. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были слишком заметными в стране, где на руках у населения тысячи единиц оружия, где сначала убивают, а потом смотрят, что в кошельке.