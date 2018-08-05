В Дакке машину американского посла атаковали мотоциклисты

Посол США в Бангладеш подвергся вооруженному нападению. Как сообщает "Голос Америки", на автомобиль, в котором посол США в Бангладеш Марша Берникат покидала званый ужин, напали вооруженные люди на мотоциклах.

Берникат присутствовала на ужине в честь вице-президента правозащитной организации The Hunger Project (Проект "Голод") Бадиула Алама Маджумдара и директора организации в Бангладеш.

Инцидент произошел в районе Мохаммадпур бангладешской столицы вечером в субботу. Посол, ее водитель и охрана не пострадали. Ущерб нанесен только двум автомобилям посольства.

В последние дни в Дакке проходят акции протеста против ситуации на дорогах страны — автобусы, стремясь раньше конкурентов приехать на остановку и забрать пассажиров, нередко попадают в аварии, в том числе и со смертельным исходом. В акциях принимают участие тысячи студентов. Однако нападение на американского посла полиция однозначно не связывает с этими протестами.

Ранее в столице Бангладеш были убиты сотрудник посольства США и его друг — редактор местного журнала ЛГБТ-тематики. Убийцы проникли в дом сотрудника посольства под видом курьеров и расправились с парой ударами мачете.