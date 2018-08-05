Землетрясение на Бали и Ломбоке: россияне не пострадали

В результате землетрясения на Бали и Ломбок российские туристы не пострадали, сообщило Федеральное агентство по туризму.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сильные толчки ощущались на Бали, передает РИА Новости.

Однако Индонезия отменила угрозу цунами для Ломбока. Оба аэропорта на острове функционируют в штатном режиме, повреждения незначительны, передает "Интерфакс".