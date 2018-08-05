Молдавия предложила России отменить пошлины на самые востребованные товары

Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил в Омскую область. Во время визита молдавский лидер дал интервью ТАСС. В нем Додон посетовал на серьезное падение товарооборота между двумя странами за последние четыре года.

Президент Додон пояснил, что к ограничению торговли привело подписание Молдовой соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС. Защищаясь от реэкспорта европейской продукции, Россия ввела пошлины.

Для исправления ситуации молдавская сторона обратилась к президенту России Владимиру Путину и ответственному торговые отношения с Молдовой Дмитрию Козаку с предложением отменить ввозные пошлины на 5-6 наиболее востребованных групп товаров.

Среди продукции молдавских предприятий, продажа которой в Россию могла бы поднять торговый баланс, Додон назвал овощи, фрукты, консервы и вино. По данным Додона, для восстановления уровня товарооборота 2013 года Молдове нужно увеличить объемы поставок минимум на 80-90 процентов.