Ученые бьют тревогу: Мертвое море и озеро Кинерет стремительно мелеют

Крупнейшее озеро Израиля Кинерет продолжает мелеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрологическую службу Управления водных ресурсов Израиля. По данным ведомства, уровень воды в Кинерете только за июль понизился на 27 сантиметров.

Обмеление Кинерета связано со скудными осадками. Так, за прошлый год сезон дождей принес Кинерету только 30% среднестатистического количества осадков. Из природных источников воды стало поступать на 50% меньше. Повлияли на ситуацию и четыре засухи подряд. В итоге крупнейшее озеро Израиля "засаливается" — содержание соли в озерной воде увеличилось с 2014 года на 16%.

Человеческий фактор практически не влияет на обмеление Кинерета — в последние годы были почти в 10 раз снижены квоты на потребление воды из озера для сельскохозяйственных нужд — до 25 миллионов кубометров. В стране стали использовать в основном опресненную морскую воду.

Мельчает и Мертвое море, и, по мнению израильских гидрологов, это происходит также по естественным причинам. Ежегодно уровень воды в нем снижается на один метр. Хотя еще пять лет назад из-за проливных дождей запас воды в Мертвом море значительно повысился, уровень воды поднялся на 10 сантиметров впервые за 10 лет. Но это было лишь кратковременное улучшение ситуации.

Израильские ученые предлагают соединить Красное и Мертвое моря, построить на 180-километровом канале ряд гидротехнических сооружений, которые будут питать опресняющие установки. Питьевая вода будет поставляться жителям региона, а богатая солями вода отправится в Мертвое море.