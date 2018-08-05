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5 августа 201823:00 Александр Карпов

Камчатская афера: бизнес-империя из 90-х

Налоговики раскрыли камчатскую аферу. Собственно, изобретение совсем не камчатское, методика еще 90-х годов. Владелец крупнейшей в крае компании, торгующей автозапчастями, а точнее контрафактом, раздробил свою империю на множество мелких фирм — со всеми причитающимися малому бизнесу льготами и преференциями. Сотни миллионов уходили мимо госказны. Правда, когда все раскрылось, дело дошло до суда, предпринимателю предписали доплатить всю утаенную сумму. Но в ответ бизнесмен объявил прямо-таки войну налоговым органам, заявил о том, что малый бизнес "кошмарят", и попытался поднять на бунт общественность.

Камчатку трясет во всех смыслах. Но в этот раз причина не в тектонической активности земли ста вулканов, а в беспрецедентном решении суда о взыскании 163 миллионов рублей с местного предпринимателя Сергея Митюшина — за сокрытие от государства налогов в особо крупном размере.

Митюшин — основатель и владелец одного из крупнейших в Петропавловске-Камчатском торговых центров – «Автомир», где продается все для автомобилей. Над разгадкой камчатской геоавтоторговой аномалии налоговая служба билась не один месяц. Глаз видит единое здание и один большой бизнес. А по документам здесь стоят четыре отдельных строения, в которых сидит куча мелких ООО. По мнению налоговиков, они созданы специально под схему ухода от налогов при помощи фиктивного дробления предприятия.

"Один из признаков — это взаимозависимость "Автомира" с обществом "Автошина", обществом "Автоцентр" и индивидуальным предпринимателем Бондаренко. Во всех трех обществах учредителем был Митюшин Сергей Алексеевич", — рассказала Юлия Фельдман, начальник контрольно-аналитического отдела инспекции ФНС по городу Петропавловск-Камчатский.

Фокус прост — Митюшин сам у себя брал в аренду свои же площади. Плюс — одни и те же поставщики, сотрудники и даже бухгалтеры. Последнее бизнесмен объясняет несколько экстравагантно: "Не так легко на Камчатке найти бухгалтера, в какой-то момент девушки уходили в декрет".

При обычном режиме налогообложения компания платит налог на добавленную стоимость – 18%, налог на прибыль – 20% и налог на имущество предприятия — до 2%. Согласно материалам уголовного дела против Митюшина, ни копейки из этого он не плотил, просто разбив торговый центр на фирмочки со штатом сотрудников не более 100 человек и торговыми площадями не более 150 квадратных метров. Такие организации, согласно закону, платят по упрощенной системе налогообложения всего 6% с доходов или 15% с чистой прибыли. То же и в случае применения единого налога на вмененный доход.

Игра стоит свеч. По данным налоговых органов, доход структур Митюшина только за проверяемый период составил без малого полтора миллиарда рублей. Однако и это, похоже, лишь видимая часть финансового айсберга. Местный авторынок имеет свою теневую специфику.

Камчатку называют автомобильным адом, куда после смерти попадают японские машины, однако продление загробной жизни этого автохлама приносит поистине колоссальные деньги.

Японские автомобильные аукционы, разборки и автобарахолки Владивостока — на Камчатке почти не встретишь автомобиля с левым рулем. Подержанные железные кони дешевы, но ломаются через день. На этом и построен бизнес Митюшина.

"Нажился он на контрафактных запчастях. Под видом запчастей фирменных таскал такую чушь с Китая, что к надежности и безопасности никакого отношения не имеет", — отметил Владимир Шуманин, руководитель информационного агентства «Камчатский регион».

Фотографии из судебного дела. Сгоревший автомобиль, а в руках владельца — квитанция ТЦ "Автомир", куда он имел несчастье заехать на ремонт.

"Ежемесячно ко мне обращались люди с просьбой произвести экспертизу либо товароведческую, либо уже судебную с целью определить качество товара, купленного в магазине "Автомир", — рассказал автоэксперт Руслан Харченко.

"Это настолько лакомый кусок, ведь одна контрафактная запчасть дает прибыль в 500% на Камчатке", — пояснил Владимир Шуманин.

Мы не стали верить на слово — проверили. Эксперт покупает в одном из магазинов митюшинского центра воздушный фильтр для японского внедорожника. Разумеется, оригинальной детали нет. Даже наш эксперт такого не ожидал: упаковка вскрыта, а внутри — нечто вообще неизвестного происхождения.

"Раньше товарища Митюшина "крышевал" один высокопоставленный чиновник из краевого МВД, сейчас этот чиновник сидит в наручниках в СИЗО города Хабаровск. Второй чиновник, который его "крышевал", от краевой администрации, по непонятной причине получил инсульт и не может сказать слово "мама". Поэтому Митюшин оказался под ударом, никем не прикрытый", — рассказал Владимир Шуманин.

Попытка Сергея Митюшина оспорить решение налогового органа о выплате 163 миллионов рублей налоговых недоимок, штрафов и пеней успехом не увенчалась. И тогда бизнесмен объявил войну чиновникам, его проверявшим.

Обращениями и жалобами на налоговую службу Митюшин его товарищи буквально бомбардируют высшие органы российской власти. Это неприкрытый шантаж. Но под ним стоят подписи людей, которые занимают весьма серьезные должности. Мало того, в Петропавловске-Камчатском объявилось некое тайное общество идейных неплательщиков налогов, куда предпринимателей вовлекают даже угрозами.

Между тем уже третья инстанция — Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске — оставила жалобу Митюшина на налоговиков без удовлетворения, отказав в кассации.

Налоговый бунт провалился. Камчатские бизнесмены, уличенные в использовании схемы дробления бизнеса с целью ухода от налогов, уже поспешили сдать уточненные декларации, чтобы избежать многомиллионных штрафов. Кроме Митюшина. А самому предводителю уездного автоторга вскоре предстоит держать ответ за следующие два года "серых" налоговых схем.

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