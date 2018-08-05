Дубль Серхио Агуэро принес "МанСити" победу в Суперкубке Англии

На знаменитом стадионе "Уэмбли" лондонский "Челси" встречался в матче за Суперкубок Англии с действующим чемпионом страны "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы имела заметное преимущество и уверенно переиграла соперника со счетом 2:0, завоевав очередной трофей.

Аргентинский форвард "горожан" Серхио Агуэро отличился уже на 13-й минуте первого тайма. Его точный удар в нижний угол стал неберущимся для Вилли Кабальеро.

Во втором тайме аргентинец удвоил преимущество "МанСити", оформив дубль. Этого хватило команде Гвардиолы для победы в Суперкубке Англии, которая стала для "горожан" пятой в истории.

Напомним, что Суперкубок Англии разыгрывается в матче между чемпионом и обладателем Кубка страны.