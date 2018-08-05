Взорвались три дрона: покушение на Мадуро готовили полгода

Во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взорвались три дрона, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, один дрон взорвался напротив президентского помоста, второй справа от помоста, третий — в районе здания к югу от сцены.

Покушение готовилось полгода. Но благодаря службе безопасности эвакуация президента была проведена успешно.

Мадуро поблагодарил мировое сообщество за участие и написал твит, в котором указал, что Венесуэла продолжит идти по демократическому, независимому и социалистическому пути.

К трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, прилетели три дрона с взрывчаткой. Мадуро не пострадал, были ранены 7 гвардейцев. Позже президент обвинил в атаке оппозицию и власти Колумбии, те обвинения отвергли.

Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла подпольная группа "Фланелевые солдаты", передает РИА Новости.