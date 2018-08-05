Черчесов рассказал, чего он не может простить футболистам
Тренерский штаб сборной России по футболу сохранится в полном составе. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Такое решение связано с лучшим результатом нашей футбольной команды на мировых первенствах в новейшей истории. На базе в Новогорске побывала корреспондент ВГТРК Наиля Аскер-Заде и попробовала забить пенальти самому Черечесову. Тренер рассказал о том, есть ли у него любимчики в команде, как и кого он мотивирует и что не может простить.
Конечно, забить прославленному спортсмену, который более 20 лет стоял на воротах, защищал честь страны на международных чемпионатах, признан лучшем голкипером России, просто нереально. Но так доходчиво объяснить, что делать с мячом, пожалуй, может только Черчесов.
К домашнему чемпионату сборная России готовилась в учебно-тренировочном центре "Новогорск". Здесь располагается олимпийская база сборной России. Построенная еще в начале 70-х годов, к чемпионату она была полностью реконструирована. Отремонтировали корпуса, привели в порядок поле и полностью переоборудовали спортивный зал.
"Вон там моя любимая дорожка, вот там я бегал, — рассказывает Станислав Черчесов. — Все знали, что если я захожу, ее держали свободной".
- А у вас есть в команде любимчики?
- Нет. Я люблю их квалификацию, не их самих, потому что их есть кому любить. Жены, мамы, сестры, дети… Моя задача вот — распознать, кто на что способен, а любить вот в вашем понимании — такого нет.
- Какие ошибки вы им можете простить?
- Ошибки чисто футбольные. Человеческие – тоже. Любые. А вот безразличие — нет.
То, сколько и как пробежали спортсмены, главный тренер контролирует лично. И если кто-то из них решит, что называется, сачкануть, Черчесов об этом узнает первым.
- Эти цифры многочисленные что обозначают? Я сначала подумала, что, например, это год рождения, но когда увидела "7500", поняла, что это что-то другое.
- Нет, "7500" - это кто сколько пробежал на тренировке.
"Дверь у него всегда открыта, и любой вопрос решаем. Будь это семейные, футбольные проблемы, он всегда выслушает, подскажет. Многие проблемы мы решаем вместе. Я могу зайти к человеку, излить душу, поплакаться в плечо — это очень серьезные вещи, они ценятся", — отметил Игорь Акинфеев, капитан сборной России по футболу.
На время чемпионата этот номер стал для Черчесова и домом, и рабочим кабинетом. В нем он провел 52 дня. Готовился к матчам и анализировал ошибки.
- А игру с Хорватией вы пересматривали?
- Нет, — признается Черчесов.
- Будете?
- А я вообще наши игры не пересматривал. Душа потребует — пересмотрю. Пока она как-то спит и злится.
- До сих пор?
- Злится не в плане человеческом, а в спортивном: это совершенно разная злость.
Домашний чемпионат мира дал толчок к развитию спорта в масштабах всей страны. Построенные и реконструированные стадионы как раз и должны стать точками роста. Тренировочные площадки получат в свое владение детско-юношеские спортивные школы. После чемпионата желающих начать заниматься футболом стало гораздо больше.
"Если пару мальчиков или девочек пойдут вместо тенниса, баскетбола в футбол — это значит, мы определенную работу в этом плане провели. Вот дерево, которое мы посадили. Главное, чтобы оно росло. Теперь каждый раз по приезду надо поливать или попросить кого-то, чтобы дерево мое поливали. Как говорят, построить дом, посадить дерево…", — говорит Черчесов.
- Вырастить сына.
- Дерево посадили, дом тоже есть. Сын растет. Осталось Россию в чемпионы вывести. Дело сейчас не во мне или в ком-то. Главное — со мной или без меня — чтобы мы когда-то большой титул со сборной выиграли. Самое главное — сделать!
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